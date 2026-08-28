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捐贈公益免贈與稅 須審查
財政部中區國稅局提醒，民眾若將不動產、現金或有價證券等財產捐贈給符合規定的財團法人，雖有機會免課贈與稅，但原則上應先向國稅局申請審查，確認符合免稅規定後再辦理移轉或交付，否則事後若被認定不符資格，可能面臨補稅甚至處罰。
依《遺產及贈與稅法》規定，民眾將財產捐贈給教育、文化、公益、慈善或宗教等財團法人，如果符合相關免稅規定，這筆捐贈財產可不計入贈與總額。
不過，中區國稅局提醒，如果捐贈的是不動產等需要辦理產權移轉登記的財產，依規定應先取得稽徵機關核發的相關證明書，才能向地政機關辦理移轉登記。
至於現金、股票等不需要辦理產權移轉登記的財產，更要特別留意。國稅局提醒，有意以個人名義捐贈財團法人的民眾，應先向國稅局申請免稅資格審查，等核准後再交付財產。
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