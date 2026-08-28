聽新聞
0:00 / 0:00

捐贈公益免贈與稅 須審查

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局提醒，民眾若將不動產、現金或有價證券等財產捐贈給符合規定的財團法人，雖有機會免課贈與稅，但原則上應先向國稅局申請審查，確認符合免稅規定後再辦理移轉或交付，否則事後若被認定不符資格，可能面臨補稅甚至處罰。

依《遺產及贈與稅法》規定，民眾將財產捐贈給教育、文化、公益、慈善或宗教等財團法人，如果符合相關免稅規定，這筆捐贈財產可不計入贈與總額。

不過，中區國稅局提醒，如果捐贈的是不動產等需要辦理產權移轉登記的財產，依規定應先取得稽徵機關核發的相關證明書，才能向地政機關辦理移轉登記。

至於現金、股票等不需要辦理產權移轉登記的財產，更要特別留意。國稅局提醒，有意以個人名義捐贈財團法人的民眾，應先向國稅局申請免稅資格審查，等核准後再交付財產。

贈與稅 公益 國稅局

延伸閱讀

贈與境外股權 要課稅

遺產稅繳清前 先辦公同共有

國稅局：死亡前2年變更要保人 應計入遺產課稅

執業者捐贈節稅 留意三眉角

相關新聞

重購屋附帶租約 退稅落空

財政部高雄國稅局提醒換屋族，房地合一重購退稅的核心要件是：新、舊房地都必須具自住事實，即使不是買房後自行找房客出租，而是買進房屋時本來就「帶租約」，也可能影響房地合一稅重購退稅資格。

股東生前債權 列入遺產

財政部台北國稅局提醒，如果被繼承人生前曾拿自己的錢借給所投資公司，截至死亡時公司還沒還清，這筆「股東往來」其實就是被繼承人對公司的債權，同樣屬於遺產，必須列入遺產稅申報。

捐贈公益免贈與稅 須審查

財政部中區國稅局提醒，民眾若將不動產、現金或有價證券等財產捐贈給符合規定的財團法人，雖有機會免課贈與稅，但原則上應先向國稅局申請審查，確認符合免稅規定後再辦理移轉或交付，否則事後若被認定不符資格，可能面臨補稅甚至處罰。

盈餘轉增資配股 課所得稅

財政部中區國稅局表示，個人股東取得股票股利是否課稅，可依據公司是用「盈餘」還是「資本公積」配發來大致區分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。