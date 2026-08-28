股東生前債權 列入遺產

財政部台北國稅局提醒，如果被繼承人生前曾拿自己的錢借給所投資公司，截至死亡時公司還沒還清，這筆「股東往來」其實就是被繼承人對公司的債權，同樣屬於遺產，必須列入遺產稅申報。

實務上，繼承人最容易忽略的情況，就是已知道被繼承人持有公司股份，也依法將公司股權列入遺產申報，卻沒有進一步確認被繼承人生前是否還曾借錢給公司，導致股權有報、債權卻漏報。

台北國稅局指出，稽徵機關提供的「財產歸戶資料、所得及死亡前兩年內贈與資料」，主要是提供繼承人申報遺產稅時參考，其中並沒有記載被繼承人投資公司內部的私人借貸或股東往來紀錄。

因此，繼承人如果只按照國稅局所提供的資料來申報，沒有另外查證被繼承人與公司間資金往來，就可能漏掉這類債權。

舉例來說，被繼承人小強（化名）是未上市A公司股東，小強過世後，繼承人已將其持有的A公司股權列入遺產申報。不過，國稅局查核A公司的資產負債表時，發現公司負債項目中的「股東往來」科目金額達3,000萬元，因此進一步向公司查證。

經查發現，截至小強死亡當天，小強對A公司仍有500萬元的股東往來債權，也就是公司還有500萬元尚未償還給小強，但繼承人在申報遺產稅時並未將這筆債權列入。國稅局因此依法將500萬元併入遺產總額課稅，除了補徵稅款外，並處以罰鍰。

國稅局提醒，如果被繼承人死亡時留有投資公司股權，繼承人除確認股權是否已列入遺產，也應注意被繼承人生前與公司的資金借貸情形。如果截至死亡日仍有尚未收回的股東往來款項，就應一併計入遺產申報，避免因漏報遭到補稅及處罰。