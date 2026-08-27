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大繼承時代來臨 去年遺產超過1.12億元、高達721件

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
遺產稅示意圖。圖／AI生成
遺產稅示意圖。圖／AI生成

信義房屋統計財政部資料指出，去年遺產稅徵收超過1億1,242萬元，適用最高20%稅率有721件，其中男性數量是女性兩倍，不僅反映世代財富移轉加速，大繼承時代來臨，更凸顯世代間的財富傳承金額持續增加中。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去不動產曾經是節稅的一項工具，但房地合一稅上路後，過去利用公告價格與市價差距的價差優勢消失，反而直接繼承不動產可以省下土增稅，生前贈與、後續轉售可能還會有房地合一稅的問題。

曾敬德指出，大繼承時代慢慢來臨，對於許多層面都會帶來改變，不動產方面可能包括有繼承登記與分配、取得時間與日後會不會有房地合一稅的問題，建議提早跟專業人士詢問並做好規劃，尤其預立遺囑可以讓多屋族群妥善分配，避免每間房子都大家一起持份衍生後續問題。

統計顯示，2017年遺產稅實徵件數8,271件，實徵案件遺產總額5,117.7億元，不過到了2025年實徵件數約1.3萬餘件，實徵案件遺產總額約達7,549億元，也就是八年遺產稅件數大增61.2%、金額同步增加51.4%，反映社會兩大現象，包括人口老化繼承狀況愈來愈普及，以及世代間的財富傳承金額持續增加。

而去年遺產稅適用最高稅率20%、遺產超過1億1,242萬元的共有721件，其中男性有493件，女性228件，男性數量比女性多出一倍；同時，數據顯示，也有多數的遺產案件扣除免稅額後，不用課徵遺產稅，凸顯國內財富M型化分布，且高資產族群數量不少。

曾敬德表示，近年隨人口逐漸老化，越來越多家庭面臨到繼承的問題，如果遺產是現金或其他動產還較容易分配，倘若子女數量多，建議先做好遺囑規劃，妥善分配財產避免子女間的爭議。

信義房屋統計財政部資料指出，2017年遺產稅實徵件數8,271件，實徵案件遺產總額5,117.7億元，不過到了2025年實徵件數約1.3萬餘件，實徵案件遺產總額約達7,549億元，也就是八年遺產稅件數大增61.2%、金額同步增加51.4%，反映社會在大繼承時代出現兩大現象，包括人口老化繼承狀況愈來愈普及，以及世代間的財富傳承金額持續增加。信義房屋／提供
信義房屋統計財政部資料指出，2017年遺產稅實徵件數8,271件，實徵案件遺產總額5,117.7億元，不過到了2025年實徵件數約1.3萬餘件，實徵案件遺產總額約達7,549億元，也就是八年遺產稅件數大增61.2%、金額同步增加51.4%，反映社會在大繼承時代出現兩大現象，包括人口老化繼承狀況愈來愈普及，以及世代間的財富傳承金額持續增加。信義房屋／提供

繼承 遺產 稅率

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