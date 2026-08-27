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留才大利多！經部：明年起員工獎酬股票緩課上限提高至千萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院於27日三讀通過產業創新條例（下稱產創條例）部分條文修正案，經濟部亦表示支持修法方向。這次修法著重於協助新創事業發展，可獲得長期資金挹注，以及提高員工獎酬股票緩課額度，來強化企業留才攬才政策。

經濟部表示，這次修法通過產創條例第19條之1員工獎酬股票緩課規定，經濟部強調，此為目前重要的留才攬才政策工具，企業透過提供員工獎酬股票並搭配緩課優惠，留住優秀人才持續服務。惟緩課額度已逾10年未修正，考量近年我國經濟成長，並參考其他國家立法例，這次修法將緩課額度由新台幣（以下同）5百萬元修正為1千萬元，以強化我國產業因應國際競才，自2027年1月1日起即可適用。

經濟部表示，第23條之1為有限合夥創投事業投資新創租稅優惠，考量創投成立初期尚處於案源開發及投資評估階段，為提供創投合理的案源評估時間，以及兼顧不同規模創投的實際需要，將第3至第5年度投資新創事業比例修正至實收出資總額10%、20%、30%，並新增第6年度投資新創事業達實收出資總額40%的門檻，使新創獲得創投較長投資期。

此外，為配合實務上控股架構的多樣性，將實際營運活動在我國境內外國公司的認定，調整為外國公司在我國境內設立直接或間接控制子公司或分公司者，增加創投的投資彈性。

經濟部進一步指出，現行第23條之2天使投資人租稅優惠，提供個人以現金投資成立未滿5年，且經中央目的事業主管機關核定為高風險新創事業公司者，得適用所得額減除優惠。

經濟部表示，由於新創發展階段須持續取得資金挹注，以及參考國內相關單位規定皆已將新創事業年限訂定為8年，為使政府規範一致，本次將新創事業設立年限由未滿5年修正為未滿8年，而第23條之1的新創設立年限亦併同修訂為8年，兩條文均自公布生效日起適用。

經濟部表示，產創條例修正條文的施行，不僅活絡新創投資環境，為新創事業注入穩定發展的動能，亦強化企業留才攬才措施。經濟部後續將會同財政部儘速修訂相關子法，並舉辦說明會，讓產業界充分瞭解這次修正，以利其申請適用。

股票 上限 經濟部

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