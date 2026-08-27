國稅局：死亡前2年變更要保人 應計入遺產課稅

國稅局今天表示，常有民眾誤以為透過變更保單的「要保人」即可達到資產傳承目的，提醒若贈與人在變更要保人後2年內死亡，應將該保單併入遺產申報，以免遭補稅處罰。

財政部高雄國稅局今天舉行例行記者會，官員說明，辦理保單要保人變更前，務必先向保險公司查詢保單的「保單價值準備金」，並於贈與行為發生後30日內完成贈與稅申報；若贈與人在變更要保人後2年內死亡，繼承人應注意將該保單併入遺產申報，以免因漏報而遭受處罰。

官員透露，有一名媽媽於92年以自己為要保人買了1張外幣終身壽險保單，在113年間把要保人變更為兒子，贈與時保單價值準備金為新台幣200萬元，因當年度贈與總額沒超過免稅額244萬元，不用繳納贈與稅，所以沒有向國稅局辦理申報。

官員說明，但媽媽不幸在變更要保人後2年內過世，這筆保單在媽媽過世當天的保單價值，就必須申報為遺產，然而因繼承人未依法申報，最後被國稅局查獲補稅處罰。

官員補充，據規定，倘若這名繼承人最終有繳清補稅金額，裁罰金額將是補稅金額的8成。

高雄國稅局提醒，當父母將個人保單的要保人變更為子女時，即等同將該保單的財產價值無償移轉給子女，屬於贈與行為。

高雄國稅局說明，依據遺產及贈與稅法規定，被繼承人死亡前2年內贈與財產給配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹、祖父母及各該親屬的配偶，均應視為遺產併入遺產總額申報。