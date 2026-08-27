撐起稅收！ 不到一成的大型企業貢獻逾八成營所稅

財政部日前公布112年度營利事業所得稅結算申報統計，從企業營收規模觀察，112年度營收5億元以上企業共9,804家，占全部申報企業僅0.9％，卻占全國營業收入淨額79％、應納稅額82％，台灣企業呈現明顯的「大企業撐起營收與稅收」現象。

財政部統計，112年度營所稅申報企業共106萬674家，營收淨額74兆4,645億元，全年所得額5兆8,874億元，課稅所得額5兆793億元，應納稅額9,871億元。

從小規模企業來看，營收淨額100萬元以下企業共有33萬9,875家，占全部企業32％；營收100萬元至1,000萬元企業則有42萬8,545家，占全體40.4％，是所有級距中家數最多者，但其營收淨額僅占2.4％，全年所得額占2.6％，應納稅額占1.3％；若再加上營收100萬元以下企業，兩者合計占全體企業72.4％，但營收占比僅2.5％，應納稅額占1.7％。

營收1,000萬元至1億元企業共有24萬9,601家，占23.5.7％，營收淨額占9.6.7％，全年所得額占10.1％，課稅所得額占8.7%，應納稅額占7.4.7％；營收1億元至5億元企業則有3萬2,849家，占全體企業3.1.7％，營收淨額占9.1.7％，全年所得額占10.4.7％，課稅所得額占8.4%，應納稅額占8.5.7％。相較前兩個級距，企業家數占比下降，但營收及所得貢獻明顯提高，顯示企業規模擴大後，對整體營所稅的貢獻也逐步增加。

至於營收5億元以上大型企業，僅9,804家、占0.9％，卻占營收淨額78.7％、全年所得額76％、課稅所得額80％、應納稅額82.3％，投資抵減更占99.6％，幾乎囊括全部投資抵減。財政部表示，營收5億元以上企業之所以能取得近全數投資抵減，主要是租稅減免規定涉及投資及研究發展，大型企業較能負擔相關投資與研發支出，因此取得較多投資抵減。