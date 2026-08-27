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晶片法發威！投資抵減稅額飆 電子零組件業占比逾八成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部日前公布2023年營所稅結算申報核定統計專冊，「台版晶片法」發威。路透
財政部日前公布2023年營所稅結算申報核定統計專冊，「台版晶片法」發威。路透

財政部日前公布2023年營所稅結算申報核定統計專冊，「台版晶片法」發威，2023年首年上路，企業投資抵減稅額年增625億元、增幅1.6倍，其中適用營所稅結算申報抵減稅額增633億元、增幅1.8倍，更讓電子業平均稅率降至14.59％。

值得關注的是，電子零組件業享受到的投資抵減稅額占比達到80.5％，等於投抵稅額中有八成是嘉惠晶片相關產業。

各業營所稅及投抵稅額結構
各業營所稅及投抵稅額結構

統計顯示，2023年營所稅結算申報家數共106萬家，營收淨額74.4兆元，課稅所得額約5兆元，應納稅額9,871億元。與2022年相比，申報家數增加3.1％，營收淨額減少1.9％，課稅所得額、應納稅額分別減少6.9％及7.3％，呈現「企業家數增加、獲利反而下滑」現象。

企業稅負分布方面，2023年約半數申報企業的應納稅額為0元，若再加計應納稅額低於10萬元企業，占全體申報家數達72.9％，顯示多數企業實際負擔營所稅相對有限。

另一方面，應納稅額超過2,000萬元的企業僅3,866家，占總家數0.4％，但營業收入淨額占54％、全年所得額占71％，應納稅額更占80％，投資抵減稅額則占99.2％。

以企業規模觀察，營收淨額5億元以上企業共9,804家，占全體企業僅0.9％，卻占全國營收淨額79％、應納稅額82％，投資抵減稅額也幾乎集中於大型企業。

財政部分析，租稅減免規定涉及投資及研究發展等範圍，規模較大的企業較能負擔相關投資及研發支出，取得較多投資抵減。

值得注意的是，台版晶片法案上路後，2023年整體平均稅率較2022年減少1.34個百分點，電子零組件製造業平均稅率更降至14.59％，主要可能與台版晶片法最高可抵減30％稅額有關。

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