聽新聞
0:00 / 0:00
北市企業貢獻三成營所稅
財政部近日公布2023年營所稅結算申報統計專冊，台北市申報企業家數占全國18.1％，卻貢獻營業收入淨額44.1％、全年所得34.9％及應納稅額31.4％；新竹市申報企業家數僅占1.8％，但投資抵減稅額占比高達77％，顯示新竹市科技產業聚落明顯所形成的差異。
從六都來看，台北市申報企業家數最多，共19.1萬家、占全國18.1％，營收淨額32.9兆元、占44.1％；全年所得2.1兆元，占34.9％，應納稅額3,096億元，占31.4％，仍為全國之冠。
高科技產業群聚的新竹市申報企業數僅1.9萬家，占1.8％，營收5.2兆元，占7％，全年所得1.2兆元，占20.6％，應納稅額2,473億元，占25％，投資抵減稅額更占77％，不管是全年所得額、應納稅額，都為全台第二，投資抵減比重更是全台最多。
新北市申報企業18.9萬家，占全國17.9％，營收淨額11.1兆元，占14.9％，但應納稅額983億元，占10％；桃園市申報9.7萬家，占9.1％，營收5.4兆元，占7.2％，應納稅額736億元，占7.5％。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。