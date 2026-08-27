北市企業貢獻三成營所稅

許多人以為，只要遺產稅還沒繳清，就無法辦理不動產繼承登記。不過，財政部台北國稅局提醒，符合規定的繼承人，可依自己的法定應繼分先繳納部分遺產稅，向國稅局申請核發公同共有同意移轉證明書，先完成不動產公同共有繼承登記，避免因遲未辦理繼承而遭地政機關列管。

2026-08-27 01:18