聽新聞
0:00 / 0:00

北市企業貢獻三成營所稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部近日公布2023年營所稅結算申報統計專冊，台北市申報企業家數占全國18.1％，卻貢獻營業收入淨額44.1％、全年所得34.9％及應納稅額31.4％；新竹市申報企業家數僅占1.8％，但投資抵減稅額占比高達77％，顯示新竹市科技產業聚落明顯所形成的差異。

從六都來看，台北市申報企業家數最多，共19.1萬家、占全國18.1％，營收淨額32.9兆元、占44.1％；全年所得2.1兆元，占34.9％，應納稅額3,096億元，占31.4％，仍為全國之冠。

高科技產業群聚的新竹市申報企業數僅1.9萬家，占1.8％，營收5.2兆元，占7％，全年所得1.2兆元，占20.6％，應納稅額2,473億元，占25％，投資抵減稅額更占77％，不管是全年所得額、應納稅額，都為全台第二，投資抵減比重更是全台最多。

新北市申報企業18.9萬家，占全國17.9％，營收淨額11.1兆元，占14.9％，但應納稅額983億元，占10％；桃園市申報9.7萬家，占9.1％，營收5.4兆元，占7.2％，應納稅額736億元，占7.5％。

營所稅 北市 結算申報

延伸閱讀

台股財富效應來了 上半年台北市豪宅交易占比連三年攀升

遺產稅新制差在哪？資誠拆解3大變革 繼承人權益一次看

明年統籌稅款 雙北獲配千億

明年統籌稅款分配出爐！台北拿1264億全台最高 新北首度突破千億

相關新聞

晶片法發威！投資抵減稅額飆 電子零組件業占比逾八成

財政部日前公布2023年營所稅結算申報核定統計專冊，「台版晶片法」發威，2023年首年上路，企業投資抵減稅額年增625億元、增幅1.6倍，其中適用營所稅結算申報抵減稅額增633億元、增幅1.8倍，更讓電子業平均稅率降至14.59％。

賣繼承合建屋 兩步驟計稅

財政部台北國稅局表示，出售繼承取得的合建分屋，可透過兩步驟初步計算應納稅額，首先是判斷是否屬於房地合一稅課徵範圍，再來就是計算持有期間，這類案件房屋持有期間可併計被繼承人土地持有期間。

遺產稅繳清前 先辦公同共有

許多人以為，只要遺產稅還沒繳清，就無法辦理不動產繼承登記。不過，財政部台北國稅局提醒，符合規定的繼承人，可依自己的法定應繼分先繳納部分遺產稅，向國稅局申請核發公同共有同意移轉證明書，先完成不動產公同共有繼承登記，避免因遲未辦理繼承而遭地政機關列管。

收冷氣安裝費 要開發票

炎炎夏日正是冷氣熱銷與安裝的高峰期，財政部台北國稅局提醒，各大電器零售商及冷氣經銷商，銷售冷氣機同時收取的安裝費、運費或像是銅管、架子等材料費，都屬於銷售額的一部分，應依法開立統一發票並申報繳納營業稅。

黃金存摺交易所得 須報稅

財政部北區國稅局表示，個人開立黃金存摺帳戶買賣黃金，銀行不會針對其財產交易所得開立扣繳憑單，民眾出售黃金應自行按年結算損益，計算是否有財產交易所得並依法申報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。