收冷氣安裝費 要開發票

炎炎夏日正是冷氣熱銷與安裝的高峰期，財政部台北國稅局提醒，各大電器零售商及冷氣經銷商，銷售冷氣機同時收取的安裝費、運費或像是銅管、架子等材料費，都屬於銷售額的一部分，應依法開立統一發票並申報繳納營業稅。

國稅局表示，無論是採取「包套式一併計價」，或「冷氣本體與施工耗材明列拆計」，凡是由營業人提供勞務並收取費用，應一併列入銷售額計算營業稅額。

舉例來說，黃先生（化名）購買一台家用冷氣機3.5萬元，商家額外收取基本施工費5,000元，商家應將冷氣機、安裝費合併計算，開立總金額為4萬元的含稅統一發票交付黃先生。若裝修師父在施作當日到現場安裝時，發現需額外延伸冷媒銅管，再加收材料費1,500元，商家仍應針對加收的材料費1,500元，另開立1,500元的發票。