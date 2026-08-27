黃金存摺交易所得 須報稅

財政部北區國稅局表示，個人開立黃金存摺帳戶買賣黃金，銀行不會針對其財產交易所得開立扣繳憑單，民眾出售黃金應自行按年結算損益，計算是否有財產交易所得並依法申報。

北區國稅局表示，個人開立黃金存摺帳戶買賣黃金，應以出售時成交價格減除取得成本及相關費用後之餘額為所得額，並按年結算損益。

如有所得，是屬財產交易所得，應併同所得年度其他各類所得，辦理綜所稅結算申報；如有交易損失，可自當年度財產交易所得中扣除，若當年無財產交易所得可扣除或扣除不足者，可於以後三年度的財產交易所得中扣除。

舉例來說，陳先生（化名）2023年9月至銀行開立黃金存摺帳戶，以每公克2,000元買進800公克黃金，於2025年1月以每公克售價2,800元賣出500公克黃金。陳先生2025年出售黃金的財產交易所得，應以出售價格140萬元減除買進價格100萬元，以40萬元列為2025年財產交易所得，併入當年度個人綜所稅辦理結算申報。