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遺產稅繳清前 先辦公同共有

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

許多人以為，只要遺產稅還沒繳清，就無法辦理不動產繼承登記。不過，財政部台北國稅局提醒，符合規定的繼承人，可依自己的法定應繼分先繳納部分遺產稅，向國稅局申請核發公同共有同意移轉證明書，先完成不動產公同共有繼承登記，避免因遲未辦理繼承而遭地政機關列管。

舉例來說，若被繼承人遺產稅應納稅額為100萬元，繼承人包括配偶及三名子女共四人，配偶的法定應繼分為四分之一，只要先繳納25萬元遺產稅，便可向國稅局申請公同共有同意移轉證明書，據以辦理不動產公同共有繼承登記，不必等待其他繼承人一起繳清全部稅款。

不過，國稅局提醒，這項措施只是讓繼承人得以先完成繼承登記，並非代表遺產稅已結清。在全部遺產稅尚未繳清前，該公同共有的不動產仍不得辦理分割登記，也不能辦理買賣、贈與、抵押等處分、變更或設定負擔登記，相關權利仍受到限制。

此外，遺產稅依法仍由全體繼承人負連帶清償責任，即使部分繼承人已按應繼分繳納部分稅款，其餘稅款若逾期未繳，國稅局仍可依法移送強制執行，不會因已繳納部分稅款而免除責任。

國稅局表示，若被繼承人留有不動產，而繼承人因資金不足等原因，無法一次繳清全部遺產稅，可向國稅局申請按法定應繼分繳納部分稅款。

經核准後，即可取得公同共有同意移轉證明書，據以向地政機關辦理不動產公同共有繼承登記，不必等到全部稅款繳清後才能完成登記，藉此保障自身權益。

遺產稅 國稅局 繼承人 不動產

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