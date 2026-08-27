賣繼承合建屋 兩步驟計稅

財政部台北國稅局表示，出售繼承取得的合建分屋，可透過兩步驟初步計算應納稅額，首先是判斷是否屬於房地合一稅課徵範圍，再來就是計算持有期間，這類案件房屋持有期間可併計被繼承人土地持有期間。

由於房地合一稅計算方式，是持有期間愈長、稅率愈低，併計繼承人持有土地期間，將有機會適用較低稅率。

台北國稅局表示，個人出售因繼承取得房屋、土地，在計算房地合一稅持有期間時，依規定可將被繼承人持有期間合併計算。

其中，如果繼承的房屋是被繼承人自地自建、以自有土地與建商合建分屋，或依規定參與都市更新、危老重建後分配取得，也可併計被繼承人原先持有土地期間。

舉例來說，小美父親在2016年2月15日買進一筆土地，之後與建商簽訂合建契約，直到2024年才登記取得合建分回的房屋。小美則在2025年5月7日繼承取得該房屋及坐落基地，並於2026年4月20日出售。

至於這筆交易適用稅率該如何判斷，首先，房地是在2016年1月1日後取得，屬於房地合一稅課稅範圍；再來，雖然小美從繼承房地到出售不到一年，計算持有期間時，土地部分可以併計父親的持有期間，從父親2016年2月買進土地，一路計算至小美2026年4月出售，合計持有已超過十年。

房屋部分也一樣，雖然小美父親直到2024年才因合建分屋取得房屋，但由於房屋是以自有土地與建商合建後分回，依規定可以從父親2016年2月15日取得該筆土地之日起計算持有期間，因此合計同樣超過十年。

也就是說，小美雖在繼承房地後不到一年就出售，但房地持有期間都能依規定向前併計，最終均超過十年，這次出售可適用15%稅率計算房地合一稅。

國稅局提醒，自地自建、合建分屋、都更或危老重建取得房屋，日後由繼承人出售時，持有期間計算方式與一般情況不同，也可能影響房地合一稅適用稅率。民眾若不清楚如何計算，可尋求納保官協助，避免因持有期間認定錯誤而影響申報。