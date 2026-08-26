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親友寄戶口 無礙自住優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不少家長為了子女就學，會向親友借地址「寄戶口」，但部分屋主會擔心是否影響原有的房屋稅地價稅自住優惠？新竹市稅務局表示，只要房地實際仍作自住使用，沒有出租或營業，單純提供親友寄放戶籍，不會影響原本適用的自住稅率

稅務局說明，房屋稅適用自住住家用稅率，房屋須無出租或營業，並由本人、配偶或直系親屬實際居住且辦妥戶籍登記，同時本人、配偶及未成年子女全國合計持有房屋須在三戶以內。若僅持有一戶，且房屋現值低於一定金額，還可適用1%的全國單一自住優惠稅率。

地價稅自住優惠，須符合土地所有權人本人、配偶或直系親屬設籍，房地無出租或營業，地上房屋為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有等條件。都市土地面積不得逾300平方公尺、約90.75坪，非都市土地不得逾700平方公尺、約211.75坪。

地價稅 房屋稅 稅率

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