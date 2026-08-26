執業者捐贈節稅 留意三眉角

醫師、律師等執行業務者捐款做公益，報稅時要注意三大眉角，包括公益捐贈有10%認列上限、對政府捐贈不受限額限制、捐款名義會影響申報方式。財政部高雄國稅局提醒，所謂10%上限並非直接以收入乘以10%，一旦超過限額，超出的捐款就不能列為執行業務費用。

日前有一名醫師向國稅局詢問，他以診所名義捐贈10萬元給公益團體，為何申報執行業務所得時，無法全數認列費用？

高雄國稅局解釋，首先，公益捐贈設有認列上限，依「執行業務所得查核辦法」規定，執行業務者對教育、文化、公益、慈善機構或團體的捐贈，最高只能在執行業務所得總額10%的限額內列為費用。

不過，這項「10%限額」規定，並不是直接拿診所或事務所的收入總額乘以10%。國稅局指出，實際計算時，必須先考量收入及相關費用，再依規定計算可認列的公益捐贈上限。因此，即使實際捐款金額沒有超過收入的10%，也不代表一定可全數列為費用。

第二，部分捐贈不受10%上限限制。國稅局表示，如果是國防、勞軍相關捐贈，以及對政府的捐獻，則不受金額限制，可依規定核實認列，與一般捐給教育、文化、公益及慈善機構或團體的捐款不同。

第三，捐款名義也會影響報稅方式。若要把捐贈列為執行業務費用，應以事務所或診所名義捐贈，並取得捐贈收據或相關證明；若是以個人名義捐款，就不能列為診所或事務所的執行業務費用，只能在個人綜合所得稅申報時依規定列舉扣除。

舉例來說，甲診所2025年度核定收入總額250萬元、核定費用總額200萬元，其中包括捐給公益團體10萬元，以及捐給政府機關5萬元。依規定計算，公益捐贈可認列上限為54,545元，加上不受限額限制的政府捐贈5萬元，當年度捐贈費用合計最高可認列104,545元。換句話說，超過限額的45,455元不能列為費用。