醫療法修法三讀 補助、獎勵金符合規定者十年免稅

立法院會25日三讀通過《醫療法》修正案，未來醫事人員配合衛福部政策，服務於醫療資源缺乏之偏遠或原住民族地區醫療機構，因執行中央政府推動偏遠地區醫療政策所獲得的補貼、補助、津貼及獎勵金，將免納所得稅，實施期間為十年。

陳瑩表示，希望透過稅制鼓勵更多醫事人員投入偏鄉服務，同時感謝醫事人員對偏鄉的醫療照護。偏遠及原住民族地區，長期面臨醫療資源不足與醫事人力短缺問題，平均餘命也相對較低，更加凸顯偏鄉地區醫療人力穩定的重要性。

陳瑩指出，許多醫師、護理師及各類醫事人員願意配合政府政策，前往偏遠地區提供醫療服務，不僅犧牲家庭生活，更必須面對交通、住宿及工作環境等各項挑戰。

她認為，因此政府除提供獎勵與補助外，更應透過合理稅制減輕實質負擔，讓投入偏鄉服務的人員獲得更實質的支持，也提升醫療人才前往偏鄉服務的意願。

此次三讀通過的《醫療法》第88條修正明定，醫事人員服務於偏遠或原住民族地區醫療機構，因執行中央主管機關推動偏遠地區醫療所獲得之補貼、補助、津貼及獎勵金，免納所得稅。

三讀條文明定，相關醫療機構及醫事人員範圍、免稅項目、條件、金額及其他事項，將由中央主管機關會同財政部訂定辦法，偏遠地區範圍則由中央主管機關公告。

包括「醫學中心支援離島及醫療資源不足地區醫院獎勵計畫」、「緊急醫療資源不足地區改善計畫」、「偏鄉醫師留任獎勵」、以及「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS計畫）等中央推動偏鄉醫療政策，醫事人員所領取的補貼、補助、津貼及獎勵金，未來十年皆可免納入所得課稅。

陳瑩強調，醫療平權不應因居住地而有所差距，偏鄉居民同樣應享有穩定且有品質的醫療照護。此次《醫療法》第88條修正通過，是以具體制度支持願意到偏鄉第一線的醫事人員。

她期盼鼓過鼓勵方式，讓更多優秀醫療人才願意走進偏鄉、留在偏鄉，持續守護原鄉及偏遠地區民眾的健康權益，同時感謝偏鄉醫事人員的付出與貢獻。