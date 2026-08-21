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立院三讀擬制遺產課稅方式 財部規劃後續稽徵作業

中央社／ 苗栗21日電

立法院會今天通過遺產及贈與稅法部分條文修正案，增訂擬制遺產依遺產總額比例計算遺產稅額。財政部表示，正研擬相關子法規，將督導各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業。

立法院會今天三讀通過修正遺產及贈與稅法部分條文，增訂被繼承人死亡前2年內贈與特定親屬的財產，即擬制遺產，按其占遺產總額比例計算遺產稅額。

修正案明定，計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除數額時，被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產，視為被繼承人現存財產。

財政部今天發布新聞稿說明，此次修法是為了符合憲法法庭113年憲判字第11號判決意旨、維護繼承人及受遺贈人財產權及租稅公平，並便利遺贈稅納稅義務人申報繳納稅款及確保稅捐徵起。

財政部表示，為利徵納依循，目前正研擬修正遺贈稅法施行細則等子法規，修訂相關申報書表及線上申辦系統等，並督導各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業，並將於總統公布修正條文後加強宣導，以利各界充分瞭解。

遺產 國稅局 財政部

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