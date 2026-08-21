財部：未成年子女免稅額增加50% 估237萬人受益

為減輕婚育家庭壓力，立法院今天三讀通過所得稅法修正案，明定今年起未成年子女免稅額增加50%。財政部表示，預計受益人數237萬人，減稅利益約新台幣80億元。

立法院會今天三讀通過修正所得稅法部分條文，自民國115年1月1日起，未成年子女免稅額增加50%，至新台幣15萬1500元，明年5月申報所得稅可適用。

財政部發布新聞稿說明，此次修法明定自115年1月1日起，受納稅義務人扶養的未成年子女免稅額增加50%，即每位免稅額由10.1萬元增加為15.15萬元，預計受益人數237萬人，減稅利益約80億元。

財政部補充，納稅義務人扶養6歲以下子女，免稅額可與幼兒學前特別扣除額疊加適用，即自115年度起，育有6歲以下子女，第1名可享有幼兒學前特別扣除額15萬元，第2名以上22.5萬元，加計免稅額15.15萬元，合計可減除金額第1名為30.15萬元，第2名以上為37.65萬元。

財政部表示，由於個人參與勞工保險、農民健康保險、國民年金保險及軍、公、教保險等社會保險，為社會安全制度之一環，且多具依法強制加保性質，與全民健康保險費性質類同，經立法院朝野黨團協商獲致共識，明定勞工保險、農民健康保險、國民年金保險及軍、公、教保險的保險費不受保險費列舉扣除額額度2萬4千元的限制。

財政部表示，此次修正免稅額及保險費列舉扣除額規定，民眾於116年5月申報115年度綜合所得稅時適用，將配合修訂相關申報書表，並責成各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業及加強宣導，以利各界充分了解。