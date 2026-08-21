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上半年查獲毒品逾3千公斤 關務署加強嚴查電子煙走私

經濟日報／ 記者邱琮皓胡順惠／苗栗即時報導

海關持續強化邊境管制，積極運用手持式拉曼光譜偵測儀、軌道式貨櫃X光檢查儀等現代化查緝工具，嚴查毒品及違禁品走私關務署統計，今年上半年共查獲毒品案366件，毛重超過3,000公斤，其中343件是在無密報情形下由海關自行查獲，占比高達93%，緝毒成果豐碩。

關務署指出，觀察各級毒品緝獲情形，第一級毒品101件、400餘公斤；第二級毒品171件、超過1,400公斤；第三級毒品49件、約700公斤；第四級毒品45件、達700公斤。從運輸方式來看，走私案件數以旅客運毒為主，走私重量則以藏匿於海運貨物最多。另就毒品來源地分析，超過4成來自東南亞，其中以泰國及印度為大宗，走私毒品種類則以大麻、海洛因及依托咪酯為主。

針對近年備受關注的依托咪酯，關務署表示，今年上半年查獲走私進口依托咪酯案12件，其中包含高雄機場查獲100公斤高純度依托咪酯，阻截可供製成約100萬顆「喪屍煙彈」的毒品流入國內；另基隆關運用大數據資料分析，成功查獲超過200公斤大麻，前述兩案均為第14波安居緝毒專案指標案例。

除毒品外，海關也持續加強電子煙邊境查緝。關務署指出，依現行菸害防制法規定，電子煙及其組合元件屬類菸品，均不得輸入。115年1月至6月海關共查獲電子煙案598件，包含超過2千支電子煙本體、近7千瓶電子煙煙油及34萬餘件電子煙相關組合元件，主要違規途徑為以快遞貨物方式走私進口，經海關攔檢截獲後，均依規定移送地方政府裁處。

關務署表示，行政院已成立「打黑反毒指揮小組」，由相關機關聯手構築4道防線，海關堅守第3道防線，在通商口岸全力緝私。未來也將持續整合情資、精進風險管理，並適時更新X光檢查儀、導入人工智慧等科技設備，輔助人工查核，同時提升緝毒犬嗅查能力，強化第一線邊境查緝效能。

電子煙 走私 關務署

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