中國大陸機車業者鼓吹違法輸入 海關宣示嚴查嚴懲絕不容忍

近期因有民眾走私來台組裝中國大陸機車遭到法辦，引發大陸機車業者在網路稱「查扣一台送一台」、並願意資助違法輸入。財政部關務署21日嚴正表示，任何企圖規避進口管制之行為，均將依法嚴查嚴辦，絕不寬貸。

關務署嚴正表示，海關掌理邊境管制與走私查緝，依法行政絕不妥協；任何企圖規避進口管制之行為，均將依法嚴查嚴辦，絕不寬貸。關務署表示，依現行規定，重型機車整車及機車引擎輸入規定均為 MW0（大陸物品不准輸入項目），目前國內完全未開放自中國大陸進口。

海關日前會同經濟部國際貿易署、內政部警政署等單位，於新北市實施跨部會聯合查緝，現場查獲並扣押未開放進口之中國大陸製重型機車乙輛，目前正深入調查相關事證，倘查獲涉及規避管制之違法行為，將依相關規定裁處。關務署進一步說明，海關與貿易及警察機關合作，提供相關報關資料供其實施境內管理。

海關於邊境持續落實國家貿易管理政策，嚴防中國大陸製機車及引擎以虛報、走私、化整為零等不法方式，闖關進入國內市場，同時呼籲業者與民眾切勿心存僥倖，務必先行確認相關輸入管制與審驗法規，切勿受不實宣傳誤導而觸法受罰。