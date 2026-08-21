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中國機車業者鼓吹違法輸入 海關：嚴查嚴懲不容忍挑戰公權力

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
張雪機車創始人張雪。新華社
張雪機車創始人張雪。新華社

中國大陸機車業者張雪機車創始人張雪於網路聲稱「查扣一台送一台」，並願資助違法輸入行為，財政部關務署今天表示，海關掌理邊境管制與走私查緝，依法行政絕不妥協；任何企圖規避進口管制之行為，均將依法嚴查嚴辦，絕不寬貸。

關務署官員表示，依現行規定，重型機車整車及機車引擎輸入規定均為 MW0（大陸物品不准輸入項目），目前國內完全未開放自中國大陸進口。海關日前會同經濟部國際貿易署、內政部警政署等單位，於新北市實施跨部會聯合查緝，現場查獲並扣押未開放進口的中國大陸製重型機車乙輛，目前正深入調查相關事證，倘查獲涉及規避管制之違法行為，將依相關規定裁處。

官員說，海關與貿易及警察機關合作，提供相關報關資料供其實施境內管理。海關於邊境持續落實國家貿易管理政策，嚴防中國大陸製機車及引擎以虛報、走私、化整為零等不法方式，闖關進入國內市場，同時呼籲業者與民眾切勿心存僥倖，務必先行確認相關輸入管制與審驗法規，切勿受不實宣傳誤導而觸法受罰。

海關 機車 公權力

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