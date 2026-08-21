中國機車業者鼓吹違法輸入 海關：嚴查嚴懲不容忍挑戰公權力

自己的土地被別人占用，甚至還在上面蓋了房子，地主能不能調閱這棟房屋的稅籍資料？桃園稅務局表示，即使是土地所有權人，也不代表可以查詢占用者的房屋稅課稅資料，由於相關資料受到稅捐保密規定限制，地主若不符合規定身分，稅務機關仍不得提供。

2026-08-21 16:38