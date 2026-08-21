所得稅法修法三讀 子女免稅額增50%、社會保險列扣除額且無上限

立法院會21日三讀通過「婚育家庭再減稅」配套，修正《所得稅法》部分條文。三讀條文明定，未成年子女免稅額增加50%；並將軍、公、教、國、農、勞保等社會強制性保險保費，納入現行保險費扣除額，比照健保不受扣除額限制，排除在2萬4,000元上限之外。

政院提案說明，所得稅法自修正公布全文以來，迄今已逾70年，其間為健全稅制，促進租稅公平，歷經多次修正，最近一次修正公布日期為2023年12月26日。為因應少子女化之國安問題，減輕育兒家庭之經濟負擔，擬定此次修法。

政院提案指出，此次修法重點，參照納稅義務人及其配偶、受扶養直系尊親屬，年滿70歲者免稅額增加50%之規定，增訂受納稅義務人扶養之未成年子女，免稅額增加50%。此次修法回溯自2026年1月1日起施行，民眾可於2027年5月辦理所得稅申報時適用。

三讀條文明定，依規定計得之個人綜合所得總額，減除下列免稅額及扣除額後之餘額，為個人之綜合所得淨額。納稅義務人按規定減除其本人、配偶及合於下列規定扶養親屬之免稅額；納稅義務人及其配偶年滿70歲者，免稅額增加50%。

其中可分為：第一，納稅義務人及其配偶之直系尊親屬，年滿60歲，或無謀生能力，受納稅義務人扶養者。其年滿70歲受納稅義務人扶養者，免稅額增加50%。

第二，納稅義務人之子女未成年，或已成年而因在校就學、身心障礙或無謀生能力受納稅義務人扶養者。其未成年受納稅義務人扶養者，免稅額增加50%。

三讀條文規範，有關特別扣除額，納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬之人身保險之保險費，每人每年扣除數額以不超過2萬4,000元為限。但全民健康保險、勞工保險、農民健康保險、國民年金保險及軍、公、教保險之保險費，不受金額限制。

三讀修正後通過附帶決議，薪資所得特別扣除額已多年未檢討，為適度減輕薪資所得者之租稅負擔，使薪資所得特別扣除額減輕稅負之原意，不致因經常性薪資成長而萎，請財政部於2026年底前，針對減輕薪資所得者租稅負擔，檢討研修《所得稅法》第17條等相關規定之可行性。