快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

所得稅法修法三讀 子女免稅額增50%、社會保險列扣除額且無上限

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
申報綜合所得稅示意圖。聯合報系資料照
申報綜合所得稅示意圖。聯合報系資料照

立法院會21日三讀通過「婚育家庭再減稅」配套，修正《所得稅法》部分條文。三讀條文明定，未成年子女免稅額增加50%；並將軍、公、教、國、農、勞保等社會強制性保險保費，納入現行保險費扣除額，比照健保不受扣除額限制，排除在2萬4,000元上限之外。

政院提案說明，所得稅法自修正公布全文以來，迄今已逾70年，其間為健全稅制，促進租稅公平，歷經多次修正，最近一次修正公布日期為2023年12月26日。為因應少子女化之國安問題，減輕育兒家庭之經濟負擔，擬定此次修法。

政院提案指出，此次修法重點，參照納稅義務人及其配偶、受扶養直系尊親屬，年滿70歲者免稅額增加50%之規定，增訂受納稅義務人扶養之未成年子女，免稅額增加50%。此次修法回溯自2026年1月1日起施行，民眾可於2027年5月辦理所得稅申報時適用。

三讀條文明定，依規定計得之個人綜合所得總額，減除下列免稅額及扣除額後之餘額，為個人之綜合所得淨額。納稅義務人按規定減除其本人、配偶及合於下列規定扶養親屬之免稅額；納稅義務人及其配偶年滿70歲者，免稅額增加50%。

其中可分為：第一，納稅義務人及其配偶之直系尊親屬，年滿60歲，或無謀生能力，受納稅義務人扶養者。其年滿70歲受納稅義務人扶養者，免稅額增加50%。

第二，納稅義務人之子女未成年，或已成年而因在校就學、身心障礙或無謀生能力受納稅義務人扶養者。其未成年受納稅義務人扶養者，免稅額增加50%。

三讀條文規範，有關特別扣除額，納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬之人身保險之保險費，每人每年扣除數額以不超過2萬4,000元為限。但全民健康保險、勞工保險、農民健康保險、國民年金保險及軍、公、教保險之保險費，不受金額限制。

三讀修正後通過附帶決議，薪資所得特別扣除額已多年未檢討，為適度減輕薪資所得者之租稅負擔，使薪資所得特別扣除額減輕稅負之原意，不致因經常性薪資成長而萎，請財政部於2026年底前，針對減輕薪資所得者租稅負擔，檢討研修《所得稅法》第17條等相關規定之可行性。

免稅額 子女 無上限

延伸閱讀

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

所得稅法協商 軍公教農勞保保費比照健保列扣除額且無上限

兩項減稅大禮包拚月底三讀 明年報稅適用

減稅利多 軍公教、農勞國保保費將可全額扣除

相關新聞

中國機車業者鼓吹違法輸入 海關：嚴查嚴懲不容忍挑戰公權力

中國大陸機車業者張雪機車創始人張雪於網路聲稱「查扣一台送一台」，並願資助違法輸入行為，財政部關務署今天表示，海關掌理邊境管制與走私查緝，依法行政絕不妥協；任何企圖規避進口管制之行為，均將依法嚴查嚴辦，絕不寬貸。

所得稅法修法三讀 子女免稅額增50%、社會保險列扣除額且無上限

立法院會21日三讀通過「婚育家庭再減稅」配套，修正《所得稅法》部分條文。三讀條文明定，未成年子女免稅額增加50%；並將軍、公、教、國、農、勞保等社會強制性保險保費，納入現行保險費扣除額，比照健保不受扣除額限制，排除在2萬4,000元上限之外。

自己的土地被占用卻不能查資料？稅務局揭房屋稅籍保密規定

自己的土地被別人占用，甚至還在上面蓋了房子，地主能不能調閱這棟房屋的稅籍資料？桃園稅務局表示，即使是土地所有權人，也不代表可以查詢占用者的房屋稅課稅資料，由於相關資料受到稅捐保密規定限制，地主若不符合規定身分，稅務機關仍不得提供。

遺贈稅修法「大老婆條款」三讀 死亡前二年贈與按比例繳稅

立法院會21日三讀通過修正「大老婆條款」即《遺產及贈與稅法》部分條文。三讀條文明定，被繼承人死亡前二年內贈與特定親屬的財產（擬制遺產），應依照受贈財產占遺產總額比率計算遺產稅，並分別以受贈人為納稅義務人。自2024年10月28日起的案件皆適用。

中獎小確幸！今年下半年每期雲端發票專屬獎再增開500元獎50萬組

在經過盤點兌獎情況後，財政部21日宣布，今年下半年將針對雲端發票的專屬獎500元加開50萬組，也讓專屬獎500元的組數首度突破400萬組來到435萬組。財政部也呼籲，提醒民眾多利用財政部統一發票兌獎APP，讓獎金不漏接。

雲端發票500元獎項將加碼 7-12月期每期增開50萬組

統一發票要加碼了。財政部賦稅署長樓美鐘今日表示，為鼓勵民眾利用載具使用雲端發票，下半年（7、8月期起）的統一發票雲端發票專屬獎將加碼，500元專屬獎將加開50萬組，從現行的385萬組增至435萬組，這也是500元獎項首次突破400萬組。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。