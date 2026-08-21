自己的土地被占用卻不能查資料？稅務局揭房屋稅籍保密規定

自己的土地被別人占用，甚至還在上面蓋了房子，地主能不能調閱這棟房屋的稅籍資料？桃園稅務局表示，即使是土地所有權人，也不代表可以查詢占用者的房屋稅課稅資料，由於相關資料受到稅捐保密規定限制，地主若不符合規定身分，稅務機關仍不得提供。

近日有民眾臨櫃詢問，自己的土地遭他人占用並興建房屋，能否以「利害關係人」身分，申請查調該房屋的稅籍資料。

稅務局說明，依《稅捐稽徵法》第33條規定，稅捐稽徵人員對納稅人的財產、所得、營業及納稅等資料，原則上都必須保守秘密，只有法律明定的特定對象或機關才能取得。

可以依法取得相關資料者，包括納稅人本人或其繼承人、經納稅人授權的代理人或辯護人，以及稅捐稽徵機關、監察機關、受理稅務訴願或訴訟的機關、依法調查稅務案件的機關，以及經財政部核定的機關與人員等。此外，債權人如果已取得民事確定判決或其他執行名義，也可以依法申請相關資料。

換句話說，即使房屋蓋在自己的土地上，土地所有權人如果不是該房屋的房屋稅納稅人，也不符合上述法定資格，仍不能單純以「土地遭占用、具有利害關係」為由，要求稅務機關提供房屋稅籍等課稅資料。

不過，地主仍可循司法程序處理。稅務局指出，不動產遭他人占用屬於私權爭議，如果進入訴訟程序，受理案件的法院認為有調查證據的必要，可以向稅捐稽徵機關函詢，由稅務機關依法提供相關課稅資料。