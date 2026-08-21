遺贈稅修法「大老婆條款」三讀 死亡前二年贈與按比例繳稅

立法院會21日三讀通過修正「大老婆條款」即《遺產及贈與稅法》部分條文。三讀條文明定，被繼承人死亡前二年內贈與特定親屬的財產（擬制遺產），應依照受贈財產占遺產總額比率計算遺產稅，並分別以受贈人為納稅義務人。自2024年10月28日起的案件皆適用。

政院提案說明，被繼承人死亡前二年內贈與其配偶之財產，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額課稅之規定，就擬制遺產之受贈人為被繼承人之配偶，其與其他繼承人，應如何負擔遺產稅，欠缺明確規範，且欠缺配偶剩餘財產差額分配請求權自遺產總額扣除規定。

政院提案強調，為維護繼承人及受遺贈人財產權，並利遺產稅及贈與稅納稅義務人申報繳納稅款及確保稅捐徵起，因此提案修法。

三讀條文明定，遺產稅之納稅義務人為繼承人及受遺贈人，無繼承人者，為遺產管理人，並以被繼承人之遺產為限負繳納義務，遺產已移轉或滅失者，按被繼承人死亡時之時價負繳納義務。

三讀條文指出，依法併入被繼承人遺產總額課稅之受贈財產，按各受贈財產占遺產總額比例計算之遺產稅額，應以受贈人為納稅義務人，並以受贈財產為限，負繳納義務。受贈財產已移轉或滅失者，按被繼承人死亡時之時價負繳納義務。

三讀條文強調，自2024年10月28日起，至該法正式施行前，發生死亡事實之案件，被繼承人之配偶拋棄繼承或喪失繼承權者，適用此次新制規定。

三讀條文增訂，計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除數額時，被繼承人死亡前二年內贈與其配偶之財產視為被繼承人現存財產；納稅義務人應實際給付依法請求權金額之財產，予被繼承人之配偶。前述配偶受贈財產，不得作為納稅義務人履行該給付義務之財產。

三讀條文增訂，被繼承人死亡後，經法院確定判決或同一效力之文書確定為其所有之財產，納稅義務人應自判決確定或文書作成之次日，起算六個月內，就該財產補申報遺產稅，並按其是否在前述期間內補申報，依《稅捐稽徵法》規定起算核課期間。

三讀條文刪除「遺贈稅應納稅額30萬元以上，才可申請分期繳納」的規定，修改申請分期繳納與實物抵繳之要件及分期繳納加計利息之利率基準，並增訂依該法核准分期繳納、逾期未繳一次發單之徵收期間重新起算，及繼承人得採多數決方式以遺產中之存款繳稅。

三讀條文刪除滯納金加徵方式，及繳納期間屆滿30日後仍未繳清者移送強制執行規定，回歸依稅捐稽徵法第20條規定辦理。