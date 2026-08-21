中獎小確幸！今年下半年每期雲端發票專屬獎再增開500元獎50萬組

在經過盤點兌獎情況後，財政部21日宣布，今年下半年將針對雲端發票的專屬獎500元加開50萬組，也讓專屬獎500元的組數首度突破400萬組來到435萬組。財政部也呼籲，提醒民眾多利用財政部統一發票兌獎APP，讓獎金不漏接。

財政部賦稅署署長樓美鐘解釋，統一發票的開獎兌獎率很難達到100％，因此參酌以往的兌獎率，以及到目前為止的領獎期望，預期在今年下半年的三期，加開雲端發票專屬獎500元組50萬組，也就是500元組的總組數將來到435萬組。

財政部賦稅署說明，今年1-6月期每期統一發票開獎均開出1,000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、頭獎至六獎各3組及雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組、500元獎385萬組。

經審慎評估並衡酌中獎獎金兌領情形，規劃今年7-12月期每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎組數每期將增開50萬組，即由385萬組增加為435萬組，其餘獎別開獎組數維持不變，今年7-12月期每期雲端發票專屬獎開獎總組數將高達446萬6,030組，讓民眾享有更多中獎機會！也鼓勵民眾多多使用載具儲存發票。

財政部賦稅署提醒民眾消費時索取雲端發票，並利用財政部電子發票整合服務平台或財政部統一發票兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及設定領獎帳戶，除可避免中獎獎金漏接外，亦可讓民眾消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，響應節能減碳，還可享有雲端發票專屬獎中獎機會，一舉數得。