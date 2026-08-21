雲端發票500元獎項將加碼 7-12月期每期增開50萬組

統一發票要加碼了。財政部賦稅署長樓美鐘今日表示，為鼓勵民眾利用載具使用雲端發票，下半年（7、8月期起）的統一發票雲端發票專屬獎將加碼，500元專屬獎將加開50萬組，從現行的385萬組增至435萬組，這也是500元獎項首次突破400萬組。

樓美鐘表示，目前雲端發票專屬獎項與組數為100萬元獎30組、2000元獎有16000組、800元獎為10萬組、以及500元獎有385萬組。經審慎評估並衡酌中獎獎金兌領情形，規畫今年7-12月期每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎組數每期將增開50萬組，即由385萬組增加為435萬組，其餘獎別開獎組數維持不變。今年7-12月期每期雲端發票專屬獎開獎總組數將高達446萬6030組，讓民眾享有更多中獎機會，也鼓勵民眾多多使用載具儲存發票。