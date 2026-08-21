房子空著更傷荷包！房東想省房屋稅可以這樣做

房屋空著不租，房屋稅可能差一大截。台中稅務局表示，新制房屋稅上路後，非自住住家用房屋改採全國歸戶、全數累進課稅，六都稅率最高可達4.8%；但如果房屋出租並依法申報租賃所得，或成為公益出租人、加入社會住宅包租代管，房屋稅率最低可降至1.2%，以課稅現值100萬元的房屋為例，一年房屋稅最多可相差2.6萬元。

稅務局說明，非自住住家用房屋如果空置、未有效利用，將適用較高的差別稅率，其中六都持有2戶以內稅率為3.2%、3至4戶每戶3.8%、5至6戶每戶4.2%，7戶以上則提高至每戶4.8%。

相較之下，如果房屋有實際出租，且申報租賃所得達當地一般租金標準，房屋稅率可明顯降低，持有4戶以內每戶適用1.5%、5至6戶每戶2%、7戶以上每戶2.4%。

若房東進一步成為公益出租人，或將房屋加入社會住宅包租代管，房屋稅率更可降至1.2%，同時還能享有地價稅及租賃所得稅等相關減免，進一步降低租稅負擔。

舉例來說，莊先生在全國持有3戶非自住住家用房屋，其中1戶位於台中市，房屋課稅現值100萬元。如果這間房屋長期空置，適用3.8%稅率，每年須繳房屋稅3.8萬元；如果出租，且申報租賃所得達一般租金標準，稅率降至1.5%，每年房屋稅降為1.5萬元。

若莊先生進一步成為公益出租人或參與社會住宅包租代管，稅率可降至1.2%，每年房屋稅只要1.2萬元，與房屋空置相比，一年可少繳2.6萬元。

不過，想適用出租房屋的優惠稅率，房東也要留意申請期限。稅務局提醒，若要適用「出租且申報租賃所得達一般租金標準」的優惠稅率，最遲須在當年3月22日前提出申請，才能從當年期房屋稅開始適用，並應在5月申報綜合所得稅時如實申報租賃所得，以免後續遭查核補稅。

至於符合公益出租人或社會住宅資格的房屋，稅務局會依主管機關通報資料直接核定優惠稅率，民眾不必另外提出申請。