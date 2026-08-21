獎酬股票優稅放寬 過頭關

為協助企業搶才、留才，立法院昨（20）日朝野協商《產業創新條例》修正草案，因國內經濟成長，股市環境已大不同，針對現行員工獎酬股票緩課稅500萬元上限，初審通過提高至1,000萬元，並自2027年1月1日實施。全案待立法院三讀。

產創條例第19-1條規定，企業員工於取得股票當年度或可處分日年度按時價計算，全年合計500萬元總額內之股票，可選擇免予計入當年度應課稅所得額課稅。最快自明年起，緩課上限提高至1,000萬元，經濟部希望提供業者留才誘因。

立法院經濟委員會昨日舉行朝野黨團協商產創條例修正草案，經過一小時協商，經委會召委邱志偉宣布，第19-1、第23-1、23-2及第72條照協商內容通過。其中，第19-1是自2027年1月1日實施，其餘都是自總統府公布法案後實施。