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鼓勵民眾消費刷載具、存雲端 莊翠雲大巨蛋開球

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部長莊翠雲20日晚間穿上球衣，在大巨蛋的味全龍主場賽前活動為中華職棒開球。記者邱琮皓／攝影
財政部長莊翠雲20日晚間穿上球衣，在大巨蛋的味全龍主場賽前活動為中華職棒開球。記者邱琮皓／攝影

為鼓勵民眾使用雲端發票並下載新版的「統一發票兌獎APP」，財政部長莊翠雲20日晚間穿上球衣，在大巨蛋的味全龍主場賽前活動為中華職棒開球，她表示，民眾消費索取發票時，要使用雲端發票、刷載具、存雲端，響應節能減碳。

財政部台北國稅局20日在台北大巨蛋舉辦「雲端發票 揮棒趣」租稅宣導活動，鼓勵民眾捐發票、送愛心。莊翠雲除了呼籲民眾消費時要利用雲端發票同時也可以下載今年7月全新升級版的「統一發票兌獎APP」，讓中獎獎金不漏接，直接匯入帳戶。

台北國稅局局長李雅晶接受媒體聯訪時也說，截至今年7月底，全國雲端發票使用率已達68.15％，提前達成今年67％目標值，台北國稅局使用率82.87％，要超過今年目標值81.96％，未來也將持續宣導，擴大效益。據統計，今年1至7月開出40億張雲端發票，較去年同期增加5億張。

她也呼籲，新版的「統一發票兌獎APP」增加不少新功能，不論是可以設定直接將中獎獎金匯入帳戶，或者是可以利用生物辨識（FaceID），再也不怕忘記密碼，提醒民眾可以多加利用。

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