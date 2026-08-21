贈與股權 過戶須附完稅證明

財政部高雄國稅局提醒，贈與未上市公司股權，應先依法申報贈與稅，取得國稅局核發的繳清或免稅等相關證明後，公司才能辦理移轉登記；否則不只贈與人可能遭補稅、處罰，公司也可能因違規辦理移轉挨罰。

依規定，政府機關或公私事業辦理贈與財產的產權移轉登記時，應要求當事人提出國稅局核發的稅款繳清、免稅或其他符合規定的證明文件。民營事業若違反規定，最高處1.5萬元罰鍰。

舉例來說，老張將A公司840萬元出資額贈與兒子小華，卻未申報贈與稅。經查獲後，依A公司資產淨值及出資額比例計算，核定老張贈與總額為916萬元。

由於贈與金額超過當年度贈與稅免稅額，國稅局除向老張補徵67.2萬元贈與稅，另裁處罰鍰。A公司因為沒有要求老張提出國稅局核發的贈與稅相關證明，就直接將出資額移轉登記給小華，也挨罰1.5萬元。