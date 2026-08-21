給付法定職災補償 免辦扣繳

勞工因職業災害受傷，雇主依法給付的職災補償金可免納所得稅，但如果雇主除了法定補償外，又額外發放補助，就可能要計入薪資所得課稅。財政部高雄國稅局提醒，兩者稅務處理不同，企業辦理扣繳時應特別留意。

依規定，勞工遭遇職業災害而失能、受傷或罹患疾病，雇主依勞基法給付具有損害賠償性質的補償金，屬於所得稅法規定的免稅所得，不必繳納個人綜所稅。

免稅範圍包括雇主依法負擔的醫療費用補償；勞工在醫療期間無法工作時，雇主按原領工資數額給予補償；以及勞工經醫院診斷，確認喪失原有工作能力後，雇主一次給付40個月平均工資的補償等。其他依法應由雇主負擔、具有損害賠償性質的補償金，也可適用免稅規定。

不過，若雇主另外再給員工一筆額外補助費，性質就屬於薪資所得中的補助費，仍須計入員工薪資所得，並依規定扣繳所得稅。