保單要保人變更 留意遺贈稅

父母幫子女買保單，等孩子成年後再把要保人改成子女，看似只是更改保單資料，背後卻可能同時牽動贈與稅與遺產稅。財政部南區國稅局指出，變更要保人等同將保單財產權益贈與子女，若父母在變更後二年內死亡，保單價值還須併入遺產總額課徵遺產稅。

不少父母在子女年幼時購買保單，由父母擔任要保人、子女擔任被保險人，等到子女成年後，再將要保人變更為子女，這種情況屬於贈與行為，應依規定申報及繳納贈與稅。

除了贈與稅之外，如果父母在變更要保人後兩年內死亡，還要留意遺產稅問題。依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前二年內，贈與配偶、各順序繼承人及其配偶等特定親屬財產，應視為被繼承人遺產，併入遺產總額課稅。

因此，父母將保單要保人變更為子女後，如果在兩年內死亡，申報遺產稅時，應以被繼承人「死亡日」保單價值併入遺產總額，而不是因為先前已申報過贈與稅，就不必再計入遺產。

這項規定主要是避免父母，透過生前贈與安排來規避遺產稅。

不過，這不代表同一筆財產要完整繳兩次稅。國稅局說明，如果死亡前二年內變更要保人的保單，已併入遺產課徵遺產稅，先前已繳納的贈與稅，加計依規定計算的利息，可以從應納遺產稅額中扣抵。

扣抵金額設有上限，不得超過這筆贈與財產併入遺產總額後所增加的應納遺產稅額。

國稅局提醒，民眾替子女規劃保單時，如果準備將要保人由父母改為子女，不能只把它當成單純的保單資料變更，還要留意背後涉及的財產權益移轉及贈與稅問題；若變更後兩年內發生繼承，也別漏報遺產稅，以免遭補稅處罰。