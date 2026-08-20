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雲端發票使用率衝破68% 財長鼓勵民眾消費刷載具
為鼓勵民眾多多使用雲端發票並下載「統一發票兌獎APP」，財政部長莊翠雲今天晚間穿上味全龍球衣，在大巨蛋為中華職棒比賽開球，鼓勵民眾消費索取發票時刷載具、存雲端，共同響應節能減碳。
財政部台北國稅局今天在台北大巨蛋舉辦「雲端發票 揮棒趣」租稅宣導活動，鼓勵民眾捐發票、送愛心，並以實際行動力挺國球。
今天活動中，莊翠雲換上味全龍球衣為比賽開球，她表示，呼籲民眾消費時要使用雲端發票及載具，共同節能減碳做環保，同時亦可下載今年7月全新升級版的「統一發票兌獎APP」，讓中獎獎金不漏接，直接匯入帳戶當中。
台北國稅局局長李雅晶接受媒體聯訪時表示，截至今年7月底，全台雲端發票使用率已達68.15%，提前達成今年67%目標值，後續將持續宣導，擴大減碳效益。
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