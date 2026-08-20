雲端發票使用率衝破68% 財長鼓勵民眾消費刷載具

員工欠稅，公司也可能被捲進強制執行。花蓮稅務局提醒，公司若收到法務部行政執行分署寄發的「扣押薪資執行命令」，千萬不能置之不理；若員工仍正常在職，就應依命令扣押部分薪資，若員工已離職或有其他無法扣薪情形，也必須在收到命令次日起10日內提出書狀聲明異議，否則公司本身的財產也可能面臨強制執行。

2026-08-20 15:15