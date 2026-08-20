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公司收到員工扣薪命令別擺著！10天內沒處理恐遭強制執行

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
公司若收到法務部行政執行分署寄發的「扣押薪資執行命令」，千萬不能置之不理。民眾報稅情境示意圖。圖／AI生成
公司若收到法務部行政執行分署寄發的「扣押薪資執行命令」，千萬不能置之不理。民眾報稅情境示意圖。圖／AI生成

員工欠稅，公司也可能被捲進強制執行。花蓮稅務局提醒，公司若收到法務部行政執行分署寄發的「扣押薪資執行命令」，千萬不能置之不理；若員工仍正常在職，就應依命令扣押部分薪資，若員工已離職或有其他無法扣薪情形，也必須在收到命令次日起10日內提出書狀聲明異議，否則公司本身的財產也可能面臨強制執行。

稅務局表示，日前有公司收到行政執行分署寄發的扣押薪資執行命令，因不清楚後續該如何處理，因此向稅務局詢問。

稅務局說明，民眾如果欠繳稅款，經催繳後仍未繳納，案件就可能被移送行政執行。行政執行分署若查到欠稅人有薪資所得，就會向其任職公司發出扣薪命令，要求公司依命令扣押員工部分薪資，再交由移送機關用來清償欠稅。

因此，公司收到扣薪命令後，首先要確認員工是否仍在職。若員工正常任職並領有薪資，就應依命令辦理扣薪；但如果員工已經離職、對公司沒有薪資債權，或有其他無法扣薪的情況，公司也不能直接不處理，而應在收到命令次日起10日內，向行政執行分署提出書狀聲明異議。

稅務局特別提醒，如果公司既未在10日期限內聲明異議，也沒有依命令辦理扣薪，行政執行分署得依移送機關聲請，進一步對公司財產強制執行。公司收到扣薪命令後應儘速確認員工狀況並依法處理，以免因一時疏忽，反而讓公司承擔不必要的法律責任。

強制執行 命令 法務部 薪資

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