所得稅法協商 軍公教農勞保保費比照健保列扣除額且無上限

立法院20日上午進行所得稅法朝野協商，順利通過財政部「婚育家庭再減稅」措施的未成年子女免稅額增加50％，同時，朝野立委版本建議將軍公教國農勞保險等社會強制性保險保費納入現行保險費扣除額之外，比照健保不受扣除額限制，也依照協商版本通過。

為協助婚育家庭全方位減輕負擔，賴清德總統宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」等18項措施，包括財政部推出「婚育家庭再減稅」方案，其中在所得稅法修正草案中，規劃從今年1月1日開始，未成年子女免稅額增加50％，明年報稅就可以適用，預估全台約有237萬名未成年子女受惠，減稅利益約80億元。

少子女化已成為國安問題，朝野立委今年以來已提出17案《所得稅法》修法，包含幼兒學前扣除額、教育學費扣除額、扶養免稅額等三大方向，提案擴大或放寬適用範圍。同時，包括立法委員李彥秀等委員也針對保險費扣除額提案，均認為軍保、公保、教保、國保、農保、勞保等強制性社會保險保費應予以扣除於所得之外。

在協商時，朝野代表都認為，這些被列為軍強制性社會保險應予以扣除於收入之外，比照應健保列入保險扣除額。協商主持李彥秀也提出提案修正動議，針對保險費扣除額提案，均認為軍保、公保、教保、國保、農保、勞保等強制性社會保險保費應予以扣除於所得之外，比照健保列入保險扣除額，且無金額上限。

包括未成年子女免稅額增加50％等條文，順利依照行政院版本通過協商，同時軍保、公保、教保、國保、農保、勞保等強制性社會保險保費應予以扣除於所得之外，比照健保列入保險扣除額，且無金額上限。