舊房老婆名下、新房登記老公也不行！換屋弄錯這眉角退稅拿不到

夫妻換屋時，新房登記在誰名下可別隨便決定。花蓮稅務局提醒，即使是夫妻共同換屋，如果原本出售的土地登記在妻子名下，新買土地卻改登記在先生名下，由於前後土地所有權人不同，就無法申請土地增值稅重購退稅。

日前，就有一名郭先生詢問，家中出售的土地原本登記在妻子名下，之後重新購買土地時，如果改登記在自己名下，是否還能申請重購退稅？答案是不行。

稅務局說明，依土地稅法第35條規定，土地所有權人在2年內先買後賣或先賣後買自用住宅用地，如果新購土地地價超過原出售土地地價扣除已繳土增稅後的餘額，可在已繳納的土地增值稅額範圍內，申請退還不足支付新購土地地價的數額。

不過，能不能退稅有一個容易被忽略的關鍵，就是出售與重新購買土地的「土地所有權人必須是同一人」。

也就是說，如果舊土地是妻子所有，出售時由妻子繳納土增稅，之後重新購買的土地也必須符合由妻子取得等相關要件，才能進一步適用重購退稅規定。如果賣掉妻子名下的土地，卻把新購土地登記在先生名下，即使兩人是夫妻，在稅法上仍屬不同的納稅人，因此無法申請這筆重購退稅。

這也代表，夫妻換屋時不能只考慮房屋最後想登記在誰名下。如果本來就打算申請土增稅重購退稅，在購買新房、決定登記名義人之前，就要把相關稅務條件一起納入考量。

稅務局提醒，夫妻在稅法上仍被認定為不同的納稅人，如果有意辦理重購退稅，購買土地前就應先做好租稅規劃，慎重考慮土地登記在誰名下，以免完成交易後才發現不符合資格，錯失原本可能享有的退稅優惠。