為學籍、工作遷戶籍等同放棄優稅 稅務局教你一招解套

只是為了小孩學籍、工作或請領福利，把全家戶籍遷出去，即使一家人實際上還住在原本的房子裡，地價稅也可能因此變貴。彰化縣稅務局提醒，原本適用自用住宅用地優惠稅率的土地，只要「全戶戶籍遷出」，就不再符合自用住宅用地要件，必須改按一般用地稅率課徵。

也就是說，地價稅能不能繼續適用自用住宅優惠，不能只看屋主有沒有實際住在裡面，「有沒有人設籍」同樣是關鍵。

如果因為子女學籍、就業、請領福利或其他需求，必須將戶籍遷出原本的自用住宅，稅務局建議，應至少保留土地所有權人、配偶或成年直系親屬其中一人設籍，不要把全戶戶籍全部遷走，以免原本適用的自用住宅用地稅率因此被取消。

除了戶籍之外，房屋用途改變也要注意。稅務局提醒，土地所有權人如果因戶籍遷出、房屋出租或改作營業使用，導致不再符合自用住宅用地規定，應主動向土地所在地稽徵機關申報，自次年起改按一般用地稅率課徵地價稅。

如果已經不符合自用住宅用地資格，卻沒有主動申報，一旦被稅捐機關查獲，不只要補繳短少的地價稅，還可能依相關規定被處以罰鍰。