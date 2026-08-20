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手機報稅抽獎 幸運兒近2萬人

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
財政部昨舉行手機報稅公開抽獎記者會，財政部北區國稅局長翁培祐（右起）、賦稅署長樓美鐘、財政資訊中心主任張文熙、律師吳尚昆出席見證。記者胡經周／攝影
財政部昨舉行手機報稅公開抽獎記者會，財政部北區國稅局長翁培祐（右起）、賦稅署長樓美鐘、財政資訊中心主任張文熙、律師吳尚昆出席見證。記者胡經周／攝影

為鼓勵民眾使用手機報繳個人綜合所得稅，財政部今年舉辦全國性抽獎活動，共有一萬九五八六個名額、總獎金五二五萬元，昨天公開抽獎，中獎名單將於八月廿一日下午四時公布在財政部Facebook粉絲專頁及各地區國稅局官方網站，兌領期限至今年十一月廿五日。

財政部北區國稅局昨舉行「手機報稅GO 好禮大FUN送」抽獎活動，賦稅署長樓美鐘、北區國稅局長翁培祐、財政資訊中心主任張文熙，以及大成台灣律師事務所律師吳尚昆出席見證，透過電腦隨機抽出中獎名單。

樓美鐘表示，財政部持續精進報稅途徑，根據統計，今年綜所稅結算申報案件中，網路申報件數達六三六萬件，其中有二八九萬件採手機報稅方式完成申報，較去年增加廿九萬餘件，成長率百分之十一點一五。

國稅局官員說，今年度符合抽獎資格的有二六四萬二千多名，將抽出一萬九五八六名幸運得主，現金獎項從兩千到五萬元不等，電子禮券則有兩百、五百元獎項。抽中現金獎項將以掛號郵寄中獎通知，獎金匯入中獎人的金融帳戶，超過兩萬元會預扣百分之十稅款後再匯入餘額；電子禮券獎項將依中獎人報稅時留存的手機號碼，透過「111政府專屬短碼簡訊平台」發送中獎通知。

官員提醒，國稅局絕對不會以電話通知中獎人至ＡＴＭ進行帳戶操作，也不會要求事先繳納扣繳稅款，請民眾留意避免受到詐騙。

報稅 手機 國稅局 綜合所得稅

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