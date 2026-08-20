育兒減稅修法 32版本交鋒

立法院財政委員會針對攸關育兒減稅的《所得稅法》修正案，今（20）日將舉行黨團協商。朝野立委提案加上政院版，合計32版本，除了未成年子女免稅額加成50%，也有立委提案加碼幼兒學前扣除額，甚至擴及青少年扣除額。

多數立委與政院版支持未成年子女免稅額加成，但國民黨立委賴士葆提案加成60%；國民黨立委謝龍介則指定年齡為「15歲以下子女」。

針對「幼兒學前特別扣除額」，不少提案主張將「幼兒學前特別扣除」更名為「未成年／青少年及幼兒特別扣除」，並將適用年齡從六歲以下擴大至18歲以下，或放寬適用對象至「受扶養之孫子女或親屬」，加碼額度各有不同。

此外，民進黨立委郭昱晴主張，對於符合規定的「婚育家庭」，調高房貸利息扣除額上限。

另民眾黨團主張，將教育學費特別扣除額由2.5萬提升至5萬元，並刪除對空大、專校、五專前三年及已受政府補助者的排除條款。