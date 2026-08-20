婚育房地稅減免 將掀攻防

因應少子女化問題，財政部提出「婚育家庭再減稅」措施中，授權地方政府針對婚育家庭的單一自住房地得適當減免房屋稅及地價稅，但因屬地方財源，引發地方政府反彈，不希望「中央請客、地方埋單」，喊話中央應補足稅損，將是攻防焦點。

財政部表示，婚育家庭減免房屋稅、地價稅，預估減稅利益約50億元至75億元。立法院財政委員會日前初審《房屋稅條例》、《土地稅法》修正草案，財政部修法條文明定授權地方政府可在自治條例中，針對新婚兩年內，或育有未成年子女的婚育家庭成員所持有全國單一自住房屋及其坐落土地，再適當減免房屋稅及地價稅。

台北市政府昨（19）日宣布，針對新婚及育兒家庭提出婚育住宅地價稅及房屋稅減免政策方向，也就是配合以地價稅及房屋稅減至0元為政策目標，待相關法制推動修改、條件完備後，將積極落實、進一步降低婚育家庭居住成本。

但除了台北市外，其餘地方政府代表先前在初審階段，多反對「中央請客、地方埋單」，新北市更建議中央訂定一定減徵比率，避免各縣市因居住地不同產生稅負差異，也避免地方陷入租稅競爭；同時也認為，既然是中央政策，應由中央全額補足地方每年稅損。

國民黨立委林德福當時也說，房屋稅及地價稅是地方政府重要財源，中央推動政策也應負擔部分稅損，並與地方充分協商。