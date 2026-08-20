夫妻贈地申請免稅 未必划算

夫妻間贈與土地，可選擇「暫不課徵」土增稅，但台中市稅務局提醒，未來土地再移轉第三人時，先前累積的土地漲價利益仍要一併計算，甚至可能因持有時間拉長、土地公告現值上升，面臨較高的土增稅負擔。

稅務局說明，考量夫妻屬於生活共同體，夫妻間以贈與方式移轉土地時，可自行選擇課徵或不課徵土增稅。

不過，「不課徵」並不代表「免稅」。若夫妻當次贈與選擇不課稅，並非原本應繳的土增稅消失，而是將課稅時間往後延。

舉例來說，丈夫將名下土地贈與妻子，贈與當下選擇不課土增稅，妻子日後再把土地出售第三人時，計稅基礎就不只是看妻子取得土地後的漲價幅度，而是要將夫妻持有期間累積的土地漲價總數額，一併納入計算。