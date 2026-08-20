聽新聞
0:00 / 0:00

職災法律扶助 擴至刑事審判

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（19）日表示，自明年元旦起，將擴大職災勞工法律扶助，將律師代理及必要費用之扶助範圍，擴大至刑事審判程序，使職災勞工及家屬自法院刑事偵查階段起，至審判程序終結，都能獲得律師專業協助。

勞動部已多次修正相關扶助辦法，擴大法扶範圍、放寬申請條件。考量實務上律師於法院刑事審判程序中有相當功能，將放寬現行職災刑事案件扶助至審判程序階段，可有效排除職災勞工於刑事司法程序中所遇障礙，並與既有民事扶助機制銜接。考量相關配套尚需時間，這部分定於明年1月1日起施行。

勞動部強調，將職災案件延伸納入刑事審判程序之訴訟代理及必要費用扶助範圍，是考量刑事偵查及審判程序中，依法調閱監視器畫面、傳喚證人、囑託鑑定，就事故發生經過等客觀事實進行完整調查，相關事證保全及事實認定也能成為後續民事求償程序重要參考。

此次修法希望藉由專業律師與職災勞工自偵查階段至審判程序全程參與，協助勞工在刑事程序中完整蒐集並呈現相關事證，作為日後主張民事損害賠償重要基礎。

職災 法律 勞動部

延伸閱讀

勞動部扶助職災勞工訴訟 2027元旦起擴大至刑事審判程序

職災勞工法扶升級 刑事審判律師代理費116年納入

失業家庭開學有解！雙部會發放最高近5萬元補助

鞭刑公投是改革急救藥

相關新聞

手機報稅抽獎 幸運兒近2萬人

為鼓勵民眾使用手機報繳個人綜合所得稅，財政部今年舉辦全國性抽獎活動，共有一萬九五八六個名額、總獎金五二五萬元，昨天公開抽獎，中獎名單將於八月廿一日下午四時公布在財政部Facebook粉絲專頁及各地區國稅局官方網站，兌領期限至今年十一月廿五日。

停業免辦營所稅暫繳 有條件

每年9月是營所稅暫繳申報季，財政部高雄國稅局提醒，即使營利事業9月處於停業狀態，不代表可免申報暫繳，只有符合特定免辦條件才能免除，否則仍須依法計算暫繳稅額、申報及繳稅；若逾期未辦，還可能被加計利息。

房地遺產欠稅 不能過戶

家人過世留下房屋、土地等財產，繼承人在辦理繼承登記前，除了處理遺產稅，別漏掉最後的地方稅「查欠」程序，以免影響後續程序。

職災法律扶助 擴至刑事審判

勞動部昨（19）日表示，自明年元旦起，將擴大職災勞工法律扶助，將律師代理及必要費用之扶助範圍，擴大至刑事審判程序，使職災勞工及家屬自法院刑事偵查階段起，至審判程序終結，都能獲得律師專業協助。

夫妻贈地申請免稅 未必划算

夫妻間贈與土地，可選擇「暫不課徵」土增稅，但台中市稅務局提醒，未來土地再移轉第三人時，先前累積的土地漲價利益仍要一併計算，甚至可能因持有時間拉長、土地公告現值上升，面臨較高的土增稅負擔。

婚育房地稅減免 將掀攻防

因應少子女化問題，財政部提出「婚育家庭再減稅」措施中，授權地方政府針對婚育家庭的單一自住房地得適當減免房屋稅及地價稅，但因屬地方財源，引發地方政府反彈，不希望「中央請客、地方埋單」，喊話中央應補足稅損，將是攻防焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。