職災法律扶助 擴至刑事審判

勞動部昨（19）日表示，自明年元旦起，將擴大職災勞工法律扶助，將律師代理及必要費用之扶助範圍，擴大至刑事審判程序，使職災勞工及家屬自法院刑事偵查階段起，至審判程序終結，都能獲得律師專業協助。

勞動部已多次修正相關扶助辦法，擴大法扶範圍、放寬申請條件。考量實務上律師於法院刑事審判程序中有相當功能，將放寬現行職災刑事案件扶助至審判程序階段，可有效排除職災勞工於刑事司法程序中所遇障礙，並與既有民事扶助機制銜接。考量相關配套尚需時間，這部分定於明年1月1日起施行。

勞動部強調，將職災案件延伸納入刑事審判程序之訴訟代理及必要費用扶助範圍，是考量刑事偵查及審判程序中，依法調閱監視器畫面、傳喚證人、囑託鑑定，就事故發生經過等客觀事實進行完整調查，相關事證保全及事實認定也能成為後續民事求償程序重要參考。

此次修法希望藉由專業律師與職災勞工自偵查階段至審判程序全程參與，協助勞工在刑事程序中完整蒐集並呈現相關事證，作為日後主張民事損害賠償重要基礎。