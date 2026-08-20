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房地遺產欠稅 不能過戶

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

家人過世留下房屋、土地等財產，繼承人在辦理繼承登記前，除了處理遺產稅，別漏掉最後的地方稅「查欠」程序，以免影響後續程序。

台中市稅務局提醒，只要被繼承人生前還有房屋稅、地價稅，甚至使用牌照稅、娛樂稅等地方稅欠稅，都必須先繳清並完成查欠，才能辦理後續遺產分割或不動產繼承登記。

依《稅捐稽徵法》第14條規定，納稅人死亡並遺有財產時，其依法應繳納的稅捐，必須先繳清所有欠稅，之後才可以分割遺產或交付遺贈。因此，民眾辦理土地、房屋繼承時，不能只確認遺產稅是否已經處理完畢。

稅務局提醒，繼承人辦理土地、房屋繼承登記前，除了須取得國稅局核發的遺產稅繳清或免稅證明書，還須向地方稅務局辦理地方稅欠稅查詢，確認被繼承人是否還有地方稅尚未繳納。

其中，查欠範圍不只有準備繼承的房屋、土地所涉及的房屋稅及地價稅。如果被繼承人生前另有欠繳使用牌照稅、娛樂稅等其他地方稅，同樣必須先繳清，完成查欠程序後，才能向地政事務所辦理不動產繼承登記。若漏掉這一步，可能影響後續過戶作業。

此外，被繼承人生前名下若還有汽車、機車，繼承人也別只顧著處理房地產。稅務局指出，車輛同樣應向監理機關辦理相關車籍變更登記；若未辦妥相關程序，日後車輛仍行駛於公共道路遭查獲，可能就會面臨補徵稅款並處以罰鍰。

稅務局提醒民眾，家人過世後，在處理相關遺產時，務必留意相關程序，除了在國稅方面，須辦妥遺產稅申報外，也必須同步確認地方稅欠稅情況，以及車籍變更等，以免影響後續繼承登記，造成自身困擾。

遺產 房屋稅 娛樂稅

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