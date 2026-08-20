停業免辦營所稅暫繳 有條件

每年9月是營所稅暫繳申報季，財政部高雄國稅局提醒，即使營利事業9月處於停業狀態，不代表可免申報暫繳，只有符合特定免辦條件才能免除，否則仍須依法計算暫繳稅額、申報及繳稅；若逾期未辦，還可能被加計利息。

至於哪些情況可以免辦？國稅局解釋，像是獨資、合夥組織及經核定的小規模營利事業；上年度營所稅結算申報沒有應納稅額，或屬當年度新開業者；以及依上年度營所稅結算申報應納稅額二分之一計算後，暫繳稅額在2,000元以下者，都可免辦暫繳。

此外，如果營利事業在暫繳申報期間屆滿前已解散、廢止、合併或轉讓，依法須辦理當期決算申報，也不用另外辦理暫繳。依所得稅法或其他法律規定免徵營所稅者，以及符合免納所得稅規定的教育、文化、公益、慈善機關或團體等，也在免辦範圍。

至於在我國境內沒有固定營業場所，營所稅依法由營業代理人或給付人扣繳的外國營利事業，以及其他經財政部核定免辦暫繳的營利事業，同樣可以免辦。

國稅局指出，營所稅暫繳申報期間為9月1日至9月30日。「暫繳」是指企業先預繳一部分當年度營所稅，可分為「一般申報」、「試算申報」兩種。一般申報是以上年度營所稅應納稅額的二分之一，作為暫繳稅額；試算申報則限定會計帳冊完備的營利事業，可依今年前六月營業收入試算暫繳稅額。

部分企業可能已向主管機關申請停業，以為暫時沒有營業，就不用辦理暫繳。國稅局指出，停業與是否須辦理暫繳是兩回事，營利事業在暫繳申報期間，即使處於停業狀態，只要不符合免辦暫繳規定，仍應依法辦理。

國稅局提醒，停業中的營利事業若不符合免辦條件，仍應在9月底前完成申報，若逾10月31日仍未辦理，除經查明當年度1月至6月確實沒有營業額、符合規定可免予核定外，稽徵機關將依法加計一個月利息並填發核定通知書，通知營利事業在15日內補繳，企業應特別留意申報期限。