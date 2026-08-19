MyData助身障者線上申辦牌照稅免稅 14縣市介接上線

數發部今天表示，MyData個人化資料自主運用平台提供「使用牌照稅身心障礙者免稅申請」線上服務，目前已有14縣市完成介接，身心障礙者完成身分驗證及自主同意後，透過MyData取得戶籍、身心障礙、車籍及駕籍等申辦所需資料，不用外出奔波，線上即可完成申請。

數發部發布新聞稿指出，身心障礙者依法可免徵車輛使用牌照稅，不過，搬家後必須重新到戶籍所在地的稅稽徵機關申請，對身障者而言，往返辦理相當不便。

數發部說明，MyData平台攜手地方政府，提供「使用牌照稅身心障礙者免稅申請」線上服務，民眾完成身分驗證及自主同意後，即可透過MyData自動取得戶籍、身心障礙、車籍及駕籍等申辦所需資料，全程線上完成申請，無須再自行前往多個機關申請紙本證明。

數發部指出，目前已有基隆市、台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣等14個地方政府，與MyData平台完成此項服務介接，讓符合資格的民眾可線上申辦。

數發部表示，有身障民眾日前因戶籍由桃園市遷往台北市，須重新向台北市稅捐稽徵處申請車輛使用牌照稅免稅，得知台北市已與MyData平台介接後，民眾改以線上方式申辦，在家順利完成申請手續，不必往返奔波。

數發部表示，MyData以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心，未來持續攜手中央及地方政府，推動更多貼近民眾生活需求的數位服務，讓政府服務更加便利，貼近民眾日常生活。