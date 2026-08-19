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賴總統拋明年普發1萬掀討論 連賢明提1更優用法：但朝野難有共識

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
賴清德總統近日宣布，明年將再度全民普發現金1萬元，引發討論。聯合報系資料照
賴清德總統近日宣布，明年將再度全民普發現金1萬元，引發討論。聯合報系資料照

賴清德總統近日宣布，明年將再度全民普發現金1萬元，引發討論。中經院院長連賢明指出，台灣近年稅收快速增加，若能將部分超額收入投入勞保、健保與國民年金等社會保險，有助改善所得分配、世代公平與社會穩定；但在高度政治競爭下，最終往往仍回到「發現金」這類選民最有感的政策

連賢明19日於個人臉書上指出，台灣政府收入這幾年增加不少，稅收從2020年的2.4兆元，成長到2025年的3.7兆元，短短五年間政府稅收增加1.3兆元，成長幅度相當驚人，某種程度也改善台灣政府稅收占GDP偏低的問題，但要怎麼運用這筆額外收入，已變成政府的一大挑戰。

他認為，按理來說，這些AI帶來的額外稅收收入，可以用來增加政府公共投資，以及改善貧富差距。過去台灣受限於經費，公共建設的品質多僅止於堪用，使得國人到日本、南韓觀光時，往往會發現當地公共建設比台灣先進，包括捷運、公園、街道市容等；但未來面對氣候變遷、能源轉型與人口老化，基礎建設不只是數量需要增加，品質與韌性也必須大幅提升。

不過，連賢明指出，把錢用在最有長期效益的建設上，未必是經濟學所謂的均衡解。台灣藍綠對立激烈，執政黨希望將資源投入中央政府的政策與建設，讓選民感受到施政成果；在野黨則希望增加地方政府可運用的財源，否則同樣會面臨選舉壓力，這也是近年統籌分配稅款增加引發爭議的重要原因之一。

一如電價問題，連賢明說，執政黨想透過補貼凍漲電價並更新電網，甚至最好缺電跳電來凸顯廢核的缺失。因此，即使台電的負債比高達九成，在野黨還是反對政府補貼台電。

連賢明表示，自己曾建議，朝野政黨可以針對超額稅收建立一個基本共識，除了一部分比例交由當年度政府運用之外，其餘可以提撥給社會保險，例如勞保、健保與國民年金。這類支出比較難立即轉化成政治政績，理論上較不會造成政黨之間爭奪政績的壓力，卻能對改善所得分配、世代公平與社會穩定產生長期效益。

但他也直言，即使是看起來爭議不大的項目，在目前高度對立的政治環境下，也很難形成共識，最後往往還是回到發放現金，這種最容易讓選民直接感受到的政策，使得超額稅收最後無法投入具有較高長期報酬的項目，這也是公共政策困難的地方。

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