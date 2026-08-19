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遠嫁陸男遭外遇離婚陷困境...沒工作積蓄怎自保？律師教戰「爭取權益2招」

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
離婚過程中的房產配置，往往因牽涉高額貸款與出資比例而成為最棘手的難題。離婚示意圖／ingimage
離婚過程中的房產配置，往往因牽涉高額貸款與出資比例而成為最棘手的難題。離婚示意圖／ingimage

一名臺灣女子嫁至大陸，婚後多年操持家務，卻因丈夫外遇決定離婚。由於多年沒有工作，也沒有積蓄，離婚後的生活頓時陷入困境。兩岸法律對於離婚後的經濟保障，有何不同？

臺灣法律：判決離婚才能請求贍養費

依臺灣《民法》第1057條規定，夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，即使他方同樣沒有過失，仍可請求相當之贍養費。

因此，本案臺灣女子若要依此規定請求贍養費，原則上須向法院提起離婚訴訟，並由法院判決離婚，才能同時請求贍養費。

大陸法律：家務補償、生活扶助都可主張

依大陸《民法典》第1088條及第1090條規定，夫妻一方因撫育子女、照料老人、協助另一方工作等負擔較多義務，離婚時可請求補償。

若一方生活困難，有負擔能力的另一方亦應給予適當幫助。

本案臺灣女子多年操持家務，且離婚後沒有工作、缺乏積蓄，符合相關情況，因此除可主張家務負擔較多的補償外，亦可請求對方給予適當的生活幫助，雙方協議不成時，還可向大陸人民法院請求判決。

兩岸律師楊軒廷提醒：兩岸婚姻 權益不能只看一邊

兩岸對離婚後經濟保障的制度並不相同，臺灣著重「贍養費」，大陸則另有「家務補償」及「生活困難扶助」。

律師提醒，涉及兩岸婚姻時，應先確認適用法律及個案具體情況，不能只看單一地區的法律規定，建議及早諮詢專業兩岸律師，才能選擇有利的法律方案，完整保障自身權益。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

外遇 離婚

兩岸律師楊軒廷

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