綜所稅手機報稅抽獎開獎 近兩萬名幸運兒拿好康

財政部北區國稅局表示，財政部為鼓勵民眾使用手機申報114年度綜合所得稅，今年再度攜手各地區國稅局共同舉辦「手機報稅GO 好禮大FUN送」全國性抽獎活動，並於今天下午2時於財政部舉辦公開抽獎記者會，由律師全程見證，透過電腦隨機抽出中獎名單。

國稅局官員說，這次活動共提供現金獎86名及電子禮券獎1萬9500名，合計1萬9586名，中獎名單將於8月21日下午4時公布於財政部Facebook粉絲專頁及各地區國稅局官方網站，歡迎民眾查閱。

北區國稅局指出，今年綜合所得稅結算申報案件中，網路申報件數達636萬件、占總申報件數89.7%，其中採手機報稅方式完成申報者有289萬件，較去年增加29萬餘件，成長率達11.15%。今年報稅抽獎活動延續去年「手機報稅獎」，凡以手機完成114年度綜合所得稅結算申報，並於申報時勾選同意參加抽獎者，即符合抽獎資格，每一申報戶限1次抽獎機會。

官員表示，今年度符合抽獎資格的有264萬2000多名，將抽出1萬9586名幸運得主，獎項包括頭獎現金5萬元1名、貳獎現金2萬元5名、叁獎現金1萬元10名、肆獎現金5千元20名、伍獎現金2千元50名、陸獎電子禮券500元3000名，及普獎電子禮券200元1萬6500名。

官員說，抽中現金獎項將以掛號郵寄中獎通知，中獎人領獎資料經審核無誤後，獎金將匯入中獎人的金融帳戶，獎金超過2萬元，依規定預先扣除10%扣繳稅款後，再將餘額匯入；電子禮券獎項將依中獎人申報114年度綜合所得稅申報資料所留存的手機號碼，透過「111政府專屬短碼簡訊平台」發送中獎通知，中獎人接獲簡訊後，請依簡訊說明至該局官網查詢兌領方式。兌領期限至今年11月25日，逾期未領取或因簡訊無法送達者，視同放棄中獎資格。

官員呼籲，國稅局絕對不會以電話通知中獎人至ATM進行帳戶操作，也不會要求事先繳納扣繳稅款，請民眾留意避免受到詐騙，如有相關問題，可撥打服務電話03-3396789分機1530及1538洽詢。