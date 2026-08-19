擬制遺產、繼承修法新趨勢 勤業眾信：權益重整、財富傳承自主權提升

因應社會結構變遷，立法院於日前三讀通過《民法》第1223條及《民法繼承編施行法》第12條修正案，正式刪除兄弟姊妹之特留分規定，同時也重塑生存配偶剩餘財產分配請求權（第 1030-1 條），希冀適度放寬對遺囑自由之限制，提升被繼承人依自身意願規畫財富傳承的自主空間，並降低家族爭產風險。

勤業眾信表示，這次修法最大的改變在於兄弟姊妹未來不再享有特留分保障。過去即使被繼承人透過遺囑將財產留予長期照顧者、特定親屬或公益團體，兄弟姊妹仍得依法主張其特留分權利；修法後，只要遺囑合法有效，兄弟姊妹將不得再以特留分受侵害為由主張權利。不過，修法刪除的僅是兄弟姊妹之「特留分權利」，並非其「法定繼承權」。故若被繼承人未預立遺囑，且無其他優先順位繼承人，兄弟姊妹仍得依法繼承遺產。

勤業眾信聯合會計師事務所家族辦公室服務負責人王瑞鴻表示，此次修法雖提升被繼承人的傳承自主權，但是否能真正落實傳承意願，關鍵仍在於生前是否及早規畫與妥善安排。對於高資產人士及家族企業而言，遺囑固然重要，但更應從生前即逐步進行財富移轉與家族治理布局。

王瑞鴻指出，相較於身故後一次性透過繼承移轉財產，生前贈與具有較高彈性，不僅有助於提早完成資產配置，也能搭配信託、保險及家族治理機制，兼顧資產傳承、控制權安排及家族永續發展需求。

此外，「死亡前二年贈與配偶財產」議題，亦將因《遺產及贈與稅法》修正草案而受到高度關注。

為回應憲法法庭113年憲判字第11號判決意旨，目前修法方向包括：擬制遺產稅負歸屬明確化：死亡前二年贈與特定親屬之財產併入遺產總額課稅時，將由受贈人依受贈比例負擔相應遺產稅額；配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額提高：死亡前二年贈與配偶之財產，於計算剩餘財產差額分配請求權時將納入視為被繼承人的現存財產，據以計算剩餘財產差額分配請求權，有助保障生存配偶權益並降低整體遺產稅負。

王瑞鴻提醒，死亡前二年內的資產移轉安排已不再只是單純贈與問題，而可能同時影響遺產總額、遺產稅負、配偶權益及繼承人最終取得財產結果，規畫時應一併納入整體傳承架構考量。

面對繼承制度及遺產稅制持續變革，建議高資產人士及家族企業應及早預立遺囑，明確表達財產分配意願；善用生前贈與策略，逐步完成財富移轉；留意死亡前二年贈與之稅務與繼承影響；妥善運用信託、保險及家族治理工具，強化資產保全與控制機制；諮詢法律、稅務及傳承專業團隊，建立完整傳承藍圖。