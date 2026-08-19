共有農地遭牽連 兩招解套

共有農地被其他共有人拿去蓋房子、鋪水泥，自己明明仍作農業使用，卻連帶收到地價稅稅單，該如何自救？台南市財稅局表示，關鍵在於證明自己的土地仍作農用，民眾可透過簽訂分管契約，或由實際違規使用人出具切結書並檢附分管位置圖，釐清各自管理範圍，符合規定者仍可恢復免課地價稅。

依規定，共有農地在無法認定各共有人管理範圍的情況下，只要共有農地有部分遭違規使用，其他共有人即使實際上仍在務農，也可能按持分比率，被改按一般用地稅率課徵地價稅。

不過，即使被其他共有人拖累仍有解套方法。財稅局指出，民眾若碰到類似情況，可由共有人共同簽訂分管契約及製作分管位置圖，明確劃分各自管理範圍；也可由實際違規使用人出具切結書，證明違規土地屬於其分管範圍，並檢附分管位置圖提出申請。