電動車優稅 不必先繳後退

民眾購買電動車享有貨物稅優惠，財政部昨（18）日公告新制，明年1月1日起，符合減免稅條件的電動車輛，業者出廠或進口時不用再「先繳後退」，可透過具結擔保，直接繳納減免後稅款，待車輛完成領牌後辦理銷案，不必先墊付再退稅。

新制實施後，將可有效減輕業者墊付資金壓力。以電動車進口商特斯拉來看，每年約可減輕近6億元積壓現金壓力。

為鼓勵購買電動車，《貨物稅條例》提供租稅優惠，完稅價格140萬元以下的新電動車，可全額免徵貨物稅；超過140萬元部分則減半課稅，實施至2030年12月31日。據統計，去年電動小客車貨物稅退稅金額約66億元，涉及約3.3萬輛車。

財政部賦稅署副署長李志忠指出，現行制度採「先徵後退」，業者在車輛出廠或進口時，須先繳納應納稅額的一半，等車輛出售並完成領牌登記後，再向國稅局或海關申請退稅。

財政部修正「貨物稅稽徵規則」，新增具結免稅機制。也就是，業者在車輛出廠或進口時，可透過具結擔保方式，先行繳納減免後稅款，一年內若車輛確實完成領牌登記，即可申請銷案，不用再多一道退稅手續；若逾期未完成銷案或不符免稅條件，則須補稅，若有正當理由，則可申請展延。

以完稅價格320萬元、適用30％稅率的電動小客車為例，現行制度下，業者須先繳納半數應納稅款，也就是48萬元，依規定140萬元以下免稅、超過部分減半課稅，待領牌後，可申請退稅21萬元，最終稅負為27萬元；明年新制上路後，業者進口時直接繳納27萬元，其餘21萬元則具結免稅，領牌後再銷案。